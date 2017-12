Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Deutschland findet ein bis 14.00 Uhr, in Österreich ein bis 14.15 Uhr verkürzter Handel statt. Ebenfalls verkürzt ist der Handel in Großbritannien und der Anleihehandel in den USA. In Südkorea findet kein Handel statt.

AKTIENMÄRKTE (12.50 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.687,80 +0,09% +19,61% Euro-Stoxx-50 3.543,79 -0,18% +7,70% Stoxx-50 3.189,64 +0,05% +5,95% DAX 13.055,39 -0,11% +13,71% FTSE 7.632,86 +0,16% +6,86% CAC 5.368,28 -0,01% +10,41% Nikkei-225 22.783,98 -0,56% +19,20% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 162,05 -31

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 59,67 59,64 +0,1% 0,03 +4,9% Brent/ICE 66,45 66,44 +0,0% 0,01 +13,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.292,59 1.287,09 +0,4% +5,51 +12,3% Silber (Spot) 16,79 16,69 +0,6% +0,10 +5,4% Platin (Spot) 927,45 920,50 +0,8% +6,95 +2,6% Kupfer-Future 3,28 3,26 +0,6% +0,02 +30,0%

AUSBLICK AKTIEN USA

Am Donnerstag zeichnen sich zur Eröffnung an der Wall Street kleine Kursgewinne ab.Vor allem die Aktien des Energiesektors dürften den Markt nach oben ziehen. Sie profitieren von den festeren Ölpreisen, die sich auf den höchsten Ständen seit etwa zweieinhalb Jahren bewegen.

Unternehmensnachrichten sind in der verkürzten Handelswoche zwischen Weihnachten und dem Jahreswechsel rar. Allenfalls einige Konjunkturdaten könnten dem Markt als Orientierungshilfe dienen. Vor Handelsbeginn werden die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche veröffentlicht, eine halbe Stunde nach der Startglocke folgt der Chicago-Einkaufsmanagerindex für Dezember.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Keine Unternehmenstermine angekündigt

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 240.000 zuvor: 245.000 15:45 Index Einkaufsmanager Chicago Dezember PROGNOSE: 61,5 zuvor: 63,9 17:00 US/Rohöllagerbestände (Woche)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die Börsen in Europa notieren am Donnerstagmittag in einem lethargischen Handel knapp im Minus. Die roten Vorzeichen dürften dem Euro geschuldet sein, der mit Kursen über 1,19 Dollar freundlich notiert. Damit scheint sich die Hoffnung auf eine Jahresendrally am europäischen Aktienmarkt nicht zu erfüllen. Unter den Einzelwerten gewinnen Ceconomy 5 Prozent. Nach dem Tod von Media-Saturn-Mitbegründer Erich Kellerhals ist es den Analysten von Baader Helvea zufolge noch unklar, was dies für die Minderheitsbeteiligung in der Media-Saturn-Holding bedeuten wird. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Konflikt zwischen Ceconomy und Convergenta, der Vermögensverwaltungsgesellschaft von Kellerhals, früher oder später beigelegt und der Minderheitsanteil von Ceconomy gekauft wird, sei aber gestiegen. Baader bekräftigt daher die Kaufempfehlung für Ceconomy. Nach Einschätzung der Analysten von Equita hat sich das regulatorische Risiko für Banco BPM signifikant verringert. Die Aktie, die in Mailand um 3,7 Prozent zulegt, ist für sie ein Kauf.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8.35 Uhr Mi,18.19 Uhr % YTD EUR/USD 1,1935 +0,02% 1,1933 1,1899 +13,5% EUR/JPY 134,68 +0,10% 134,55 134,82 +9,6% EUR/CHF 1,1691 -0,23% 1,1717 1,1745 +9,2% EUR/GBP 0,8883 +0,06% 0,8878 1,1263 +4,2% USD/JPY 112,85 +0,08% 112,75 113,31 -3,5% GBP/USD 1,3433 0,0% 1,3433 1,3402 +8,9% Bitcoin BTC/USD 14.163,28 -8,14% 14.454,00 12.616,40 1.383,54

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Kursgewinne an den asiatischen und pazifischen Aktienbörsen haben am Donnerstag an Breite gewonnen - gestützt von wieder anziehenden Notierungen in Südkorea, Taiwan, China und Hongkong. Besonders Technologieaktien mit Bezug zum Smartphone-Markt verzeichneten höhere Kurse. Lediglich die Börse in Japan gab belastet von einem festeren Yen gegen den regionalen Trend ab. Dieser wurde angeführt von Südkorea. Treiber des dortigen Marktes war ein 3,2-prozentiger Aufschlag beim Indexschwergewicht Samsung Electronics. Bauwerte zeigten sich in Südkorea mit im Schnitt 2 Prozent plus ebenfalls sehr fest. Nach Schlagzeilen über Auftragseingänge legten Hyundai Engineering & Construction um 2,7 Prozent zu. In Hongkong legten AAC Technologies und Sunny Optical um 3,8 bzw. 5,0 Prozent zu. Die Kurse hier schlossen sich dem Kursaufschwung bei anderen Smartphone-Zulieferwerten der Region an. Die Aktien der Apple-Lieferanten Hon Hai Precision und Largan Precision gewannen in Taiwan 2,3 bzw. 6,2 Prozent. Am Devisenmarkt gab der US-Dollar auf breiter Front nach, wofür gesunkene US-Anleiherenditen verantwortlich gemacht wurden. Laut Analysten fiel ferner die typische Jahresendnachfrage der großen Unternehmen nach Dollar dieses Mal niedriger aus. Der australische Dollar erholte sich weiter und erreichte im Vergleich zum US-Dollar ein neues Zweimonatshoch - gestützt durch steigende Rohstoffpreise. Bitcoin fiel zeitweise um fast 10 Prozent, nachdem die südkoreanische Regierung die Schließung der Kryptowährungsbörsen im Land angekündigt hatte, um den ausufernden Spekulationen Einhalt zu gebieten.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall von Staats- und Unternehmensanleihen in Europa kommen am vorletzten Handelstag des Jahres weiter zurück. Die Umsätze bezeichnen Marktteilnehmer als dünn. Erst mit Beginn des neuen Jahres dürften die Transaktionen wieder zulegen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Deutsche Telekom bekommt zum Jahreswechsel zwei neue Vorstände

Die Deutsche Telekom AG bekommt zum 1. Januar 2018 zwei neue Vorstandsmitglieder. Dirk Wössner trete die Nachfolge von Niek Jan van Damme an und übernehme das Vorstandsressort Deutschland, teilte der Konzern mit. Adel Al-Saleh folge auf Reinhard Clemens als Vorstand für die Großkundensparte T-Systems. Neue Personalgeschäftsführerin der Telekom Deutschland GmbH werde zum gleichen Zeitpunkt Simone Thiäner. Sie übernimmt die Aufgabe von Martin Seiler, der als Personalvorstand zur Deutsche Bahn AG wechselt.

Siemens Gamesa erhält Aufträge über 23 Windenergieanlagen

Der Windanlagenbauer Siemens Gamesa hat Aufträge für zwei neue Onshore-Windprojekte in Süditalien erhalten. Das Unternehmen wird nach eigenen Angaben 13 Anlagen des getriebelosen Typs SWT-3.0-113 nach Tolve liefern, wo ein 39 Megawatt starker Windpark des dänischen Unternehmens European Energy entsteht. In der Nähe des Ortes Capoiazzo rüstet Siemens Gamesa darüber hinaus ein 20-MW-Projekt mit zehn Anlagen vom Typ G97-2.0 MW aus.

Media-Markt-Mitgründer Kellerhals ist tot

Erich Kellerhals, Mitgründer von Media Markt und Minderheitsaktionär bei Europas größter Unterhaltungselektronikhändler Media-Saturn-Holding, ist am 25. Dezember im Kreise seiner Familie gestorben. Dies bestätigte ein Sprecher von Kellerhals' Firma Convergenta Invest und Beteiligungs GmbH, der auch für die Familie spricht.

Fiat ruft 19.500 Fahrzeuge in China wegen Airbags zurück

Der Autokonzern Fiat Chrysler Automobiles ruft mehr als 19.500 Fahrzeuge seiner Importwagen in China zurück. Wie die chinesische Behörde zur Qualitätssicherung mitteilte, sind der Grund die fehlerhaften Airbags der japanischen Takata. Der Rückruf gilt für 15.121 Jeep Wranglers, die zwischen 2007 und 2012 gefertigt wurden und 4.451 Chrysler 300C Fahrzeuge produziert zwischen 2004 und 2012.

Banco BPM erfüllt EZB-Eigenkapitalanforderungen für 2018

Die italienische Banco BPM übertrifft nach eigenen Angaben die von der Europäischen Zentralbank (EZB) festgelegten Eigenkapitalanforderungen, die 2018 in Kraft treten. Ab dem 1. Januar verlangt die EZB von der italienischen Bank, dass sie eine Eigenkapitalquote (Tier 1 Ratio), eine wichtige Kennziffer für die Kapitalstärke, von 8,875 Prozent und eine Gesamtkapitalquote von 12,375 Prozent haben muss.

Moody's senkt Steinhoff-Bonität Richtung Zahlungsausfall

Die Ratingagentur Moody's hat die Bonitätseinstufung des MDAX-Unternehmens Steinhoff International Holdings weiter gesenkt und bewertet die Kreditwürdigkeit nun mit "Caa1". Damit rangiert das Rating in der Nähe der Einstufung für einen Zahlungsausfall. Die Bonitätsbewertung der Muttergesellschaft des Möbelhändlers Poco bleibe unter Beobachtung hinsichtlich einer weiteren Abstufung, teilte Moody's am Donnerstag mit.

