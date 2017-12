DUBLIN (dpa-AFX) - Die irische Leasingfirma Aercap hat eine Option zum Kauf von 50 modernen Mittelstrecken-Jets des europäischen Luftfahrtkonzerns Airbus gezogen. Die Maschinen der Modellfamilie A320neo sollen ab 2022 ausgeliefert werden, wie Aercap am Donnerstag in Dublin mitteilte. Nach Listenpreisen ist der Auftrag umgerechnet bis zu 5,3 Milliarden Euro schwer - allerdings sind in der Branche satte Rabatte üblich.

Damit steigt die Zahl der A320neo-Flugzeuge, die Aercap besitzt oder in Auftrag gegeben hat, auf 270, wie es hieß. Der A320neo ist die aktuellste Variante von Airbus' erfolgreicher Kurz- und Mittelstrecken-Modellfamilie. Aercap bezeichnet sich selbst als größten Leasinggeber für diese Baureihe./nas/das

ISIN NL0000235190

