Bad Marienberg - Bombardier gibt vollständigen Rückkauf seiner 2019 fälligen Senior Notes mit 4,75% bekannt - AnleihenewsBombardier Inc. (ISIN CA0977512007/ WKN 866671) gab heute bekannt, dass das Unternehmen, wie in der am 27. November 2017 veröffentlichen Ankündigung des Rückkaufs dargelegt, alle seine 2019 fälligen Senior Notes mit 4,75% (CUSIP: 097751BH3/ ISIN US097751BH31/ WKN A1ZFYA (144A)) // CUSIP: C10602AX5/ ISIN USC10602AX52/ WKN A1ZFX9 (Reg. S)) zurückgekauft hat.

Den vollständigen Artikel lesen ...