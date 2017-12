Der Deutsche Städtetag fordert schnelle Fortschritte im Kampf gegen zu viele Diesel-Abgase, um drohende Fahrverbote zu vermeiden. Dafür bringt er auch eine Blaue Plakette wieder ins Spiel.

Der Deutsche Städtetag fordert die Einführung einer Blauen Plakette für Fahrbeschränkungen von Autos, die besonders viel Stickstoffoxid ausstoßen. "Wenn wir die nicht haben, müssten wir komplett Dieselfahrzeuge aussperren", sagte Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy am Donnerstag in Berlin. Mit einer Blauen Plakette dürften nur noch Wagen in Innenstädte fahren, die mindestens die Euro-6-Norm erfüllen. In vielen Innenstädten ist der Grenzwert für die gesundheitsschädlichen NOX-Belastungen überschritten worden. Das Gas entsteht vor allem beim Betrieb von Dieselmotoren. Im Februar wird vom Bundesverwaltungsgericht ein Grundsatzurteil über Fahrverbote zur Einhaltung der Luftreinhaltegebote erwartet.

Dedy verlangte zudem, die Autoindustrie müsse darlegen, wie weit sie mit den Updates ...

