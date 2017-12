Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

IAB erwartet "rekordverdächtige" Beschäftigungsentwicklung

Das IAB-Arbeitsmarktbarometer hat im Dezember auf hohem Niveau noch einmal etwas zugelegt. Der Frühindikator des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) stieg gegenüber dem Vormonat um 0,1 auf 104,9 Punkte. Die Beschäftigungskomponente des IAB-Arbeitsmarktbarometers kletterte gegenüber dem Vormonat um 0,2 auf 107,3 Punkte und erreichte damit den bisherigen Höchststand aus dem Sommer 2011. "Die Beschäftigungsentwicklung im Jahr 2018 wird rekordverdächtig", sagte Enzo Weber, Leiter des IAB-Forschungsbereichs.

Neuer Banken-Chef Krautscheid sieht Branche im Umbruch

Der neue starke Mann des Bankenverbandes, Andreas Krautscheid, hat vor Nachteile für die Branche in Deutschland gewarnt, wenn die hiesigen Institute nicht schnell auf neue digitale Trends reagieren. In einem Interview mit Dow Jones Newswires warnte Krautscheid auch vor einem leichtfertigen Umgang mit Kryptowährungen wie dem Bitcoin und beklagte einen nach wie vor fehlenden einheitlichen Finanzbinnenmarkt in der Europäischen Union mit Nachteilen für deutsche Banken gegenüber Wettbewerbern in den USA.

Neuer Chef des Bankenverbands mahnt die Politik zur Eile

Der neue Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes deutscher Banken hat Union und SPD dazu aufgefordert, sich schnell auf die Bildung einer neuen Koalitionsregierung zu einigen. "Ich erwarte, dass jetzt endlich über konkrete Politikprojekte geredet wird - es muss langsam mal losgehen", sagte Andreas Krautscheid in einem Interview mit Dow Jones Newswires.

Südkorea kündigt schärfere Regeln für Handel mit Krypto-Währungen an

Südkorea, einer der Hotspots des Handels mit digitalen Währungen, hat dafür schärfere Regeln angekündigt und damit den Kurs des Bitcoin auf Talfahrt geschickt. Er fiel um knapp 12 Prozent auf 13.827 Dollar. Die Digitalwährung war in der vergangenen Woche zeitweise auf über 20.000 Dollar gestiegen. Die Regierung kündigte an, künftig sei es verboten, anonym Konten für Digitalwährungen zu eröffnen. Ab Januar würden alle derzeit anonym genutzten Konten geschlossen.

CSU will Familiennachzug in Härtefällen zulassen

Die CSU hat sich vor den Sondierungsverhandlungen mit der SPD gesprächsbereit zum umstrittenen Thema des Familiennachzugs für Flüchtlinge gezeigt. Nach CDU-Vize Armin Laschet zeigten auch die CSU-Politiker Joachim Herrmann und Stephan Mayer eine Kompromisslinie auf. Beide zeigten sich offen dafür, einen Familiennachzug in Härtefällen zuzulassen.

Städtetag fordert schnelle Bildung neuer Regierung

Die deutschen Städte haben die schnelle Bildung einer erneuten großen Regierungskoalition angemahnt und als eine herausragende Maßnahme ein Bündnis für mehr Investitionen verlangt. "Gerade in dieser Zeit des Übergangs appellieren wir an CDU, CSU und SPD, in ihren Gesprächen zügig zu klären, wie und vor allen Dingen mit welchen Inhalten eine neue Regierung gebildet werden kann", sagte der neue Präsident des Deutschen Städtetages, Münsters Oberbürgermeister Markus Lewe.

Mittelständler wollen Merz als Nachfolger von Merkel

Sollte es Neuwahlen geben, wollen deutsche Mittelstands-Unternehmer laut einer Umfrage Friedrich Merz als Nachfolger von Bundeskanzlerin Angela Merkel (beide CDU). "Bei einer Neuwahl will der Mittelstand mit 70 Prozent eine schwarz-gelbe Bundesregierung unter einem Bundeskanzler Friedrich Merz - mit einer stärkeren Einbindung von Jens Spahn", sagte der Präsident des Bundesverbandes mittelständische Wirtschaft (BVMW), Mario Ohoven. Bei einer Umfrage des Verbandes votierten 35,7 Prozent für Merz und 16,1 Prozent für Spahn als Bundeskanzler.

Erdogan hofft auf bessere Beziehungen zu Deutschland

Nach einem Jahr voll erbitterter Wortgefechte und Beleidigungen geht der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan auf Deutschland und andere EU-Staaten zu. "Natürlich hoffen wir, gute Beziehungen zur EU und den EU-Staaten zu haben", sagte Erdogan auf einem Flug von Tschad nach Tunesien, wie türkische Medien berichteten. "Ich sage immer, wir müssen die Zahl unserer Feinde verringern und die Zahl unserer Freunde erhöhen."

Putin spricht nach Explosion in St. Petersburg von "terroristischer Tat"

Russlands Präsident Wladimir Putin hat die Explosion eines Sprengsatzes in einem Supermarkt in St. Petersburg als Terrorakt bezeichnet. "Gestern ist in St. Petersburg eine terroristische Tat verübt worden", sagte Putin am Donnerstag in Moskau. Bei der Explosion waren am Mittwochabend 13 Menschen verletzt worden.

Hongkong Nov Exporte +7,8% gg Vorjahr

Hongkong Nov Importe +8,6% gg Vorjahr

Hongkong Handelsbilanz Nov Defizit 39,7 Mrd HKD

