BERLIN (Dow Jones)--CDU und CSU haben nach einer neuen Umfrage an Zustimmung in der Bevölkerung gewonnen. In der repräsentativen Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Yougov verbesserten sich CDU und CSU um einen Punkt auf 33 Prozent der Stimmen und lagen klar vor der SPD mit unverändert 21 Prozent. Die Union steige damit auf den höchsten Wert seit der Bundestagswahl, teilte das Redaktionsnetzwerk Deutschland mit, in dessen Auftrag die Umfrage erstellt wurde.

Gleichzeitig sinkt laut der Erhebung, für die zwischen dem 25. und 27. Dezember 1.992 Personen befragt wurden, die Zustimmung für eine große Koalition. Nur noch 26 Prozent der Befragten befürworteten ein solches Bündnis aus Union und SPD, nach 30 Prozent im Vormonat. 36 Prozent lehnten es ab. Hinter den Unionsparteien und der SPD folgen laut dem Umfrageergebnis unverändert die AfD mit 13 Prozent, Grüne und Linke mit jeweils 10 Prozent und die FDP mit 9 Prozent.

December 28, 2017 07:56 ET (12:56 GMT)

