Mainz (ots) - Woche 52/17 Freitag, 29.12.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



12.10 ZDF-History Die Wahrheit über Dresden



12.55 Alltag in Trümmern: Hamburg nach dem Feuersturm



13.40 ZDF-History Die Geschichte der Lilli Jahn Deutschland 2016



14.25 ZDF-History Hitlers Kinder - Jugendliche im NS-Staat



15.05 ZDF-History Himmler privat - Liebesgrüße und Rassenwahn Deutschland 2014



15.50 Kindheit im Dritten Reich Faszination und Verblendung



16.35 Kindheit im Dritten Reich Bomben und Verbrechen



17.20 Kindheit im Dritten Reich Trauma und Verdrängung



18.05 ZDF-History Der Fall Eichmann Deutschland 2012 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen:



20.55 ZDF-History Organisation "Werwolf" - Hitlers letztes Aufgebot Deutschland 2012



21.40 ZDF-History Hitlers Wunderwaffen



22.20 ZDF-History Bomben auf Auschwitz? Ein Streitfall



23.05 ZDF-History Die Wahrheit über Dresden



23.50 Alltag in Trümmern: Hamburg nach dem Feuersturm



1.00 ZDF-History Der letzte "Gigant" - auf der Suche nach Hitlers Riesenflugzeug



1.45 Expedition Pearl Harbor USA 2016



3.20 ZDF-History Breslau - Brennpunkt der Geschichte Deutschland 2016



4.05 ZDF-History Hitlers England Deutschland 2017



4.50 ZDF-History Die Geschichte der Lilli Jahn Deutschland 2016



