Christian Finke, Geschäftsführer der Monega KAG, über die Entwicklung der Kapitalmärkte in 2018 und über Segmente, in denen Anleger im neuen Jahr noch auskömmliche Renditen finden können.Vorbehaltlich externer Schocks, wie negative Nachrichten aus dem Weißen Haus oder eine Zuspitzung des Nordkorea-Konflikts, sind wir für die Aktienmärkte weiterhin sehr positiv gestimmt. Die Weltwirtschaftslage ist gut, das Wachstum wird sich eher noch weiter beschleunigen. Darüber hinaus werden die Europäische Zentralbank (EZB) und die Bank of Japan die Märkte weiterhin mit billigem Geld versorgen, auch in den USA bleibt Geld vorerst relativ günstig. Da der Rentenmarkt kaum Renditen bietet und es nicht genügend Möglichkeiten gibt, Geld in illiquide Anlagen wie Immobilien oder Infrastruktur zu investieren, bleibt als rentable Anlagemöglichkeit für Investoren auch 2018 nur der Aktienmarkt.

