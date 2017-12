Von Ben Leubsdorf

WASHINGTON (Dow Jones)--In den USA sind in der Woche zum 23. Dezember mit 245.000 ebensoviele Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gestellt worden wie in der Woche zuvor. Dies teilte das US-Arbeitsministerium in Washington mit, das zudem den Wert der Vorwoche bestätigte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Rückgang auf 240.000 vorhergesagt.

Der gleitende Vierwochendurchschnitt stieg gegenüber der Vorwoche um 1.750 auf 237.750. In der Woche zum 16. Dezember erhielten 1,943 Millionen Personen Arbeitslosenunterstützung. Dies war eine Zunahme gegenüber der Vorwoche um 7.000.

Tabelle: http://www.dol.gov/ui/data.pdf

December 28, 2017 08:39 ET (13:39 GMT)

