Nach der Bluttat von Kandel in Rheinland-Pfalz spricht sich SPD-Innenpolitiker Burkhard Lischka für eine Abschiebung des Täters aus. "Die Abschiebung von Minderjährigen ist sowohl völkerrechtlich als auch nach deutschen Gesetzen grundsätzlich möglich und sollte auch nach einer Verurteilung des Täters ernsthaft durch die zuständigen Behörden geprüft werden", sagte Lischka dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Freitagausgaben).

Am Mittwochnachmittag hatte ein 15-Jähriger eine Gleichaltrige in einem Drogeriemarkt in Kandel mit einem Messer erstochen. Zuvor war es zwischen den beiden Jugendlichen zum Streit gekommen. Der Angreifer stammt nach Angaben der Staatsanwaltschaft aus Afghanistan.