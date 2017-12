Aktien von Unternehmen mit konjunkturresistenten Erträgen sind gefragt. Allerdings sind defensive Titel in vielen Branchen selten geworden. Am ehesten lassen sie sich noch in der Pharmabranche finden.

Der Schweizer Pharma-Gigant Roche hat seinen Aktionären in den vergangenen beiden Jahren keine Freude bereitet: Die Aktie hat entgegen dem allgemein positiven Trend an Wert verloren, war nach einer kurzen Erholung in der ersten Hälfte dieses Jahres zuletzt wieder rund 20 Prozent in den Keller gerauscht. Nun allerdings ist der Titel so billig, dass Profis wieder zugreifen - zumal sie immerhin mit regelmäßigen Gewinnausschüttungen rechnen können. "Die Aktie bietet eine ordentliche und kontinuierliche Dividendenausschüttung und war von der Bewertung her selten so günstig zu haben", sagt Thomas Retzlaff vom Hallertauer Vermögensmanagement.

Der Vermögensverwalter nimmt am Depot Contest des Onlinebrokers DAB BNP Paribas teil, über den das Handelsblatt regelmäßig berichtet. Er hält die Roche-Aktie seit Ende Oktober im Musterdepot. Vermögensverwalter Retzlaff setzt bei Roche auf eine Kurserholung nach dem Ausverkauf. Langfristig überzeugt ihn vor allem die Fähigkeit des Unternehmen, ohne allzu große Schwankungen solide Erträge zu erwirtschaften: "Roche hat eine Top-Produktpipeline. Das Unternehmen ist Weltmarktführer in der Onkologie. Das dürfte sich in den nächsten Jahrzehnten kaum ändern."

Viele Anlageprofis nehmen Pharma-Werte derzeit verstärkt ins Visier. Das Kalkül dahinter: Wichtige Märkte wie USA und China haben ein weit fortgeschrittenes Stadium des Konjunkturzyklus erreicht, die Sorge vor einem verlangsamten Wachstum der Weltwirtschaft wächst. Defensive Titel, deren Geschäft wenig mit der Konjunktur schwankt, können in dieser Phase profitieren, weil Geschäft und Aktienkurs bei einer gesamtwirtschaftlichen Abkühlung nicht so stark leiden wie andere Branchen.

Darunter fallen ...

