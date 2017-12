London - Ein Detail der grössten US-Steuerreform seit über 30 Jahren enthält nach Meinung von Experten Sprengkraft für die Handelsbeziehungen zwischen Europa und Amerika.

Juristen fühlen sich in den vom US-Kongress beschlossenen Sonderregelungen bei der Versteuerung von Lizenzeinkünften an ein System erinnert, das um die Jahrtausendwende den grössten transatlantischen Handelsstreit der vergangenen Jahrzehnte ausgelöst hatte.

Durch die neuen Regeln könnte demnach für einige US-Grosskonzerne beim internationalen Geschäft doppelt so viel Geld herausspringen wie bei der früheren Regelung für ausländische Vertriebsgesellschaften ("Foreign Sales Corporation Scheme" - FSC).

Die Finanzminister Deutschlands, Frankreichs, Grossbritanniens, Italiens und Spaniens haben sich deshalb bereits Anfang Dezember in einem Brief, der der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt, an ihren US-Kollegen Steven Mnuchin besorgt gezeigt.

Experten sehen unerlaubte Subvention

Ähnlich äusserte sich in einem zweiten Schreiben die EU-Kommission wegen der neuen US-Regel, die einen reduzierten Steuersatz von 12,5 Prozent vorsieht. So unterschiedliche US-Firmen wie Microsoft oder die Bank of America könnten durch die Lizenzregelung Milliarden sparen. Anwälte sowie Experten in der EU-Kommission ...

Den vollständigen Artikel lesen ...