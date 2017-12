Es ist offiziell: Präsident Trump hat jetzt das republikanische Steuergesetz unterzeichnet. Was Apple (WKN:865985) anbelangt, so war einer der wichtigsten Aspekte des Gesetzentwurfs immer die Rückführungsversteuerung. Mit massiven 252,3 Milliarden US-Dollar im Ausland würde Apple zu den größten Nutznießern günstiger Rückführungsssteuern gehören. Die endgültige Gesetzesvorlage sah eine einmalige Rückführungssteuer von 15,5 % für ausländisches Mittel vor, die sich leicht von den 14 % bis 14,5 % früherer Versionen erhöhte.



Das ist ein deutlich niedrigerer Satz als die 35 %, die Apple zuvor im Rahmen des amerikanischen Steuersystems hätte zahlen müssen, und im Einklang mit dem, was CEO Tim Cook als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...