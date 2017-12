Wer auch mal angestammte Branchen und Unternehmen auseinanderpflügen will, statt sich vor dem nächsten Angreifer zu sorgen, muss diese Regeln beachten.

1. Nervereien erkennen

Alle Menschen neigen dazu, das Gefühl des Genervtseins schnell zu verdrängen. Disruptoren setzen genau hier an. Sie hüten die Erinnerung an Reibereien in Produkten oder Dienstleistungen wie einen Schatz, weil sie wissen: Wer unnötige Scherereien als solche erkennt und abschafft, legt damit die Basis für den Erfolg. Unvoreingenommene entlarven dabei besser als Experten die Ineffizienzen, die in jedem bestehenden System verborgen liegen. Disruptoren kommen deshalb fast nie aus den Branchen, die sie angreifen - sondern meist aus einer Richtung, aus der man sie am wenigsten erwartet hat: von Menschen und Firmen, die neu in der Branche sind und nicht wissen, dass angeblich nicht funktionieren kann, was sie vorhaben.

2. Radikal Kundenwünsche erfüllen

Kunden haben, wenn man sie ernst nimmt, die seltsamsten Wünsche. Sie zahlen gern so wenig wie möglich, ja: am liebsten bekommen sie die Leistung geschenkt. Sie möchten ...

