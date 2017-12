Emmanuel Macron ändert in der Flüchtlingspolitik seinen Kurs: Illegale Zeltstädte werden geräumt, Abschiebungen beschleunigt. Kritiker werfen dem französischen Präsidenten vor, sanft zu sprechen und hart zu handeln.

Bis Jahresende sollten laut einer Order von Staatspräsident Emmanuel Macron keine Migranten mehr auf der Straße oder in illegalen Verstecken leben müssen. Das wird wohl nicht klappen. Nun verschärft die Regierung den Kurs: Sie will mehr Flüchtlinge abschieben, den Druck auf Wirtschaftsmigranten erhöhen und Personenkontrollen in Notaufnahmen einführen.

Kritiker werfen Macron vor, unter dem Deckmantel einer sozialen Politik seine humanistischen Ideale zu verraten. Er überschreite als erster Präsident des Landes, das sich als Wiege der Menschenrechte sieht, eine rote Linie, heißt es.

Daran, dass Frankreich eine neue Einwanderungspolitik braucht, bestehen indes kaum Zweifel. Allein in Paris vertrieb die Polizei in den vergangenen zwei Jahren etwa 30.000 Menschen, die auf den Gehwegen campierten. Das Land ächzt schon lange unter Wohnungsknappheit, vor den Asylbehörden bilden sich lange Warteschlangen.

Einer der Wartenden vor einem Pariser Amt ist der 25-jährige Samsur Rasuli aus Afghanistan. Seit 6 Uhr morgens steht er in der Schlange auf dem mit Müll übersäten Bürgersteig, wo viele andere Asylbewerber schon die Nacht verbracht haben. "Ich lebe auf der Straße, in einem Zelt", erzählt er. "Manchmal bekommen wir etwas zu essen, manchmal nicht."

Die Tür der Behörde schließt am Mittag, die Obergrenze von 100 Asylbewerbern für den Tag ist bereits erreicht. "Es ist Winter", sagt Rasuli. "Ich kann nicht auf der Straße schlafen." Als anerkannter Asylsuchender könnte er in eine Notunterkunft umziehen. Doch von 95.000 Bewerbern in diesem Jahren erhielt nach Angaben der Regierung nur ein Drittel einen positiven Bescheid.

Zum Symbol der Misere war das im vergangenen Jahr geräumte Flüchtlingslager in Calais geworden. Seine Bewohner wurden auf ganz Frankreich verteilt. Doch viele kehrten ...

