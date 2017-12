Mainz (ots) -



Wissens-Dokus im "Fernsehen zum Mitreden" sind bei jüngeren Zuschauern weiter gefragt: ZDFinfo erreicht in diesem Jahr bei den Zuschauern gesamt einen Marktanteil von 1,2 Prozent - und steigert seinen Marktanteil in der Gruppe der 14- bis 49-Jährigen auf 1,3 Prozent. 2016 lag der Marktanteil in dieser Zielgruppe bei 1,2 Prozent.



ZDF-Chefredakteur Peter Frey: "ZDFinfo spricht mit seinen informativen Dokumentationen weiter verstärkt ein jüngeres Publikum an und führt dieses an das Programmangebot der ZDF-Familie heran. Das ist auch 2017 wieder hervorragend gelungen - und deshalb Antriebsfeder für die weitere Programmarbeit."



Die Wissensvermittlung bleibt der Markenkern des Digitalkanals, der mit langen Dokumentationsstrecken aus den Bereichen Zeitgeschichte, Gesellschaft, Politik und Wissenschaft erfolgreich ist. Das haben 2017 zwölfteilige Reihen wie "Aufstieg und Fall des Kommunismus" oder "Die Amerika-Saga" ebenso gezeigt wie die vierteilige Reihe "Die Wahrheit über Franco". Die Liste der besteingeschalteten ZDFinfo-Sendungen führt 2017 die Dokumentation "Dianas Tod: Monarchie in Gefahr" an, die bei ihrer Erstausstrahlung am 31. August 2017 640.000 Zuschauer hatte, bei einem Marktanteil von 2,3 Prozent. Unter den Top 5 sind zudem platziert: die Folge über den Zweiten Weltkrieg aus der Geschichtsreihe "Panzer!" (560.000 Zuschauer/1,8 Prozent Marktanteil) sowie die Folge "Nord gegen Süd" aus der "Amerika-Saga" (490.000 Zuschauer/2,7 Prozent Marktanteil).



2017 hat ZDFinfo auch sein Social-Media-Angebot ausgebaut und damit seinen Anspruch als "Fernsehen zum Mitreden" gestärkt. ZDFinfo-Chef Robert Bachem: "Unser neues Social-Media-Angebot wirkt nicht nur ergänzend, sondern ermöglicht im Wechselspiel auch wieder Rückflüsse ins Programm. Dabei zeigt sich: Wir haben ein aufmerksames und kritisches Publikum, mit dem wir den Austausch weiter intensivieren wollen - zum Beispiel im ZDFinfo-Wissenssenat auf Facebook, wo wir mit denen kommunizieren, die sich wirklich aktiv und engagiert mit unserem Programm beschäftigen." Auch in der ZDFmediathek ist ZDFinfo erfolgreich: Mehr als jede zwanzigste gesehene Minute in der ZDFmediathek entfällt auf eine ZDFinfo Doku.



Erste Programmhighlights für 2018 stehen bereits fest: "Die Science Checker" sind ab dem 14. Februar 2018, 20.15 Uhr, neu im Programm - Forscher und Faktenprüfer, die im Internet nach Videoclips über erstaunliche Kuriositäten suchen und dann erklären, was es damit auf sich hat. Die zehnteilige Reihe "Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt" startet am Mittwoch, 21. Februar 2018, 20.15 Uhr, mit den ersten vier Folgen und geht der Frage nach, welche Rolle Waffen in der Geschichte gespielt haben und wie maßgeblich sie die weltweite Entwicklung von Wissenschaft und Gesellschaft mitprägten. Die dreiteilige Reihe "Die Geschichte der NATO" ist für die zweite Jahreshälfte 2018 geplant. Zudem werden Reihen wie "Crime and Justice", "Szene Deutschland - mit Sascha Bisley" und "Das war dann mal weg!" fortgesetzt.



ZDFinfo startete 2011 mit 0,1 Prozent Marktanteil und ist seitdem kontinuierlich gewachsen.



