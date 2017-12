FRANKFURT (Dow Jones)--Der Staatsfonds Singapurs hat seinen Anteil am Spezialchemiekonzern Lanxess ausgebaut. Wie aus einer Stimmrechtsmitteilung des MDAX-Konzerns hervorgeht, hielt die GIC Private Ltd am 21. Dezember 5,008 Prozent an dem Unternehmen. Zuvor waren es 3,3 Prozent. Auch der Investor Warren Buffett hält inzwischen gut 5 Prozent an Lanxess.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/bam/raz

(END) Dow Jones Newswires

December 28, 2017 09:47 ET (14:47 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.