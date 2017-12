Die US-amerikanischen Indizes verbesserten sich kurz vor Jahresende leicht, bleiben aber unter den kürzlich aufgestellten Rekordwerten. Während Boeing zulegt, baut der Jahresverlierer General Electric weiter ab.

Am zweitletzten Handelstag des Jahres haben sich die Anleger an der Wall Street nur noch vereinzelt auf das Parkett getraut. Bei geringen Umsätzen kletterte der Dow Jones am Donnerstag um 0,2 Prozent auf 24.821 Punkte. Der S&P500 legte 0,1 Prozent auf 2686 Zähler zu, der Nasdaq-Composite stieg um 0,2 Prozent auf 6952 Punkte. Damit blieben alle ...

