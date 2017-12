Computeruhren, Fitnessarmbänder, drahtlose Kopfhörer und VR-Brillen verkaufen sich Jahr für Jahr besser. Doch so populär wie Mobiltelefone sind diese "Wearables" noch immer nicht. Was gute Gründe hat.

Die Konsumenten haben im zu Ende gehenden Jahr weltweit beherzt zu sogenannten "Wearables" gegriffen. Rund 310 Millionen Computeruhren, Fitnessarmbänder oder drahtlose Kopfhörer gingen über die Ladentheken, schätzen die Marktforscher von Gartner. Das sind mehr als 40 Millionen mehr als noch 2016.

Die tragbare Elektronik ist also durchaus im Kommen. Dennoch bleibt das Handy auf absehbare Zeit das Gerät der Wahl für die Menschen weltweit. "Bis 2021 kommt keine andere Kategorie an die Smartphones heran", sagt Gartner-Analystin Annette Zimmermann. So lange reichen die Vorhersagen des Instituts.

Zum Vergleich: Alleine im dritten Quartal lieferten die Hersteller rund 380 Millionen Mobiltelefone aus, also deutlich mehr als "Wearables" im gesamten Jahr. Es hat mehrere Gründe, dass die Kunden die Handys bevorzugen. Einerseits rüsten die Anbieter die Smartphones immer weiter auf und ersetzen damit zum Teil sogar die tragbare Elektronik. Andererseits sei der Mehrzahl der Menschen nach wie vor schleierhaft, was sie mit den modernen Geräten überhaupt anfangen soll.

Damit nicht genug: Es sei für die Leute einfach nicht ersichtlich, warum sie etwa für eine sogenannte Smart-Watch, also eine Computeruhr, so viel wie für ein Handy ausgeben sollen, meint Cindy Liu vom amerikanischen Marktforscher E-Marketer. ...

