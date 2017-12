PEKING (dpa-AFX) - Chinas Regierung reagiert auf die US-Steuerreform sowie die Abschwächung der Auslandsinvestitionen. Das Finanzministerium in Peking kündigte an, dass ausländische Unternehmen ihre Gewinne vorerst nicht mehr versteuern müssten, wenn sie diese wieder im Land investierten. Der Schritt solle ausländische Investitionen wieder ankurbeln.

Die Regelung, die am Donnerstag auf der Webseite des Ministeriums veröffentlicht wurde, gilt sogar rückwirkend zum 1. Januar 2017. Nach der Steuerreform von US-Präsident Donald Trump wird in China befürchtet, dass amerikanische Unternehmen ihre Gewinne in die USA zurückführen oder sich ganz zurückziehen könnten./lw/DP/men

