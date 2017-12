Die DZ Bank hat Axa von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und den fairen Wert von 22 auf 25 Euro angehoben. Die Aktie des französischen Großversicherers habe 2017 im Vergleich zum Sektor enttäuschend abgeschnitten, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Umsetzung des Börsengangs in den USA sei zwar noch immer ein Unsicherheitsfaktor, der Zeitpunkt dafür erscheine aus aktueller Sicht jedoch günstig. Zudem sei das Papier vergleichsweise niedrig bewertet./bek/edh Datum der Analyse: 28.12.2017

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0002 2017-12-28/16:44

ISIN: FR0000120628