Mainz (ots) - Freitag, 29. Dezember 2017, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen



Menschen, Tiere, Emotionen - Ein heiterer Blick auf das Jahr 2017 Sicheres Silvester-Feuerwerk - Augen auf beim Böller-Kauf! Promi-Highlights 2017 - Die besten Star-Storys des Jahres



Gast im Studio: Torsten Sträter, Kabarettist



Freitag, 29. Dezember 2017, 12.10 Uhr



drehscheibe Moderation: Lissy Ishag



Zugspitzbahn - Hoch hinaus in den Bergen Expedition Deutschland: Hungen - Käse aus Hessen Küchenträume - Rinderfiletkörbchen zu Silvester



Freitag, 29. Dezember 2017, 17.10 Uhr



hallo deutschland 2018 - der JahresAUSblick



Sportliche Großevents, royaler Nachwuchs, runde Geburtstage, Jubiläen und große Gefühle. 2018 steckt voller Ereignisse und wird bunt und lustig, aber auch nachdenklich. Hoffen und Bangen, Freude und Tragik liegen im nächsten Jahr nah beieinander: Der eine fliegt ins All, der andere bangt unter Tage um seine Zukunft. Was werden die Reiseziele 2018? Gibt es für "Die Mannschaft" im Sommer den fünften Stern?



In einem Mix aus persönlichen Geschichten, Boulevardthemen, Service, Trends und Lifestyle präsentiert "hallo deutschland" die News, über die man reden wird. Storys mitten aus dem Leben, die uns 2018 beschäftigen werden.



Samstag, 30. Dezember 2017, 12.30 Uhr



Menschen - das Magazin Moderation: Sandra Olbrich



Behindert durch Unfall



Silvester ist einer der fröhlichsten Abende des Jahres, für Ärzte im Notdienst einer der arbeitsreichsten. An keinem anderen Tag gibt es so viele Verletzungen. Die Zahl etwa der Augenverletzungen ist leicht rückläufig, dank intensiver Aufklärungsarbeit. Dennoch trifft es viele Feiernde, überwiegend junge Männer wie Sandro Kandulski, der Silvester sein Auge verlor.



Anders ist der Fall Jochen Wier, der behindert ist durch einen Stromschlag aus der Oberleitung. Er verlor beide Füße und seinen linken Arm. Die Erinnerung an den Unfall fehlt Jochen Wier völlig. Eine nicht willentliche Zuführung von Amphetaminen in einer Bar ist als Auslöser für das Unglück möglich.



