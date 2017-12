Der Druckerhersteller Epson sieht sich mit Vorwürfen konfrontiert, er habe Lebenszeiten von Tintenpatronen manipuliert. Französische Staatsanwälte haben deshalb Ermittlungen aufgenommen.

Die französische Justiz prüft, ob der Druckerhersteller Epson die Lebenszeit von Produkten absichtlich verkürzt hat. Die Staatsanwaltschaft des Pariser Vororts Nanterre leitete Vorermittlungen wegen Täuschung und "geplanter Obsoleszenz" ein, wie die Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag meldete. Mit diesem Begriff sind Strategien gemeint, um die Lebensdauer von Produkten absichtlich zu verkürzen und somit mehr zu verkaufen. In Frankreich steht dies seit 2015 unter Strafe. Ein französischer Verein zeigte deswegen am Mittwoch auch den Smartphone-Giganten ...

