New York - Die Anleger an den US-Aktienmärkten haben sich im weihnachtlichen Handel am Donnerstag verhalten zuversichtlich gezeigt. Positive Impulse kamen dabei vom schwächeren US-Dollar, der die Exportwaren von US-Unternehmen attraktiver macht. Aktuelle Konjunkturdaten hatten kaum Einfluss auf die Kurse. In den USA hat sich in der Region Chicago das Geschäftsklima im Dezember überraschend verbessert. ...

