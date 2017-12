Liebe Leser,

Geely hat am vorletzten Tag in diesem Börsenjahr ein sehr schönes Zeichen gesetzt, meinen Chartanalysten mit Blick auf die jüngsten Handelsergebnisse. Dies sei ein richtiges Kaufsignal, der Wert habe die Chance auf Kursgewinne von über 10 %, vielleicht auch mehr als 15 %, heißt es. Im Einzelnen: Für die Aktie ging es bis auf 2,90 Euro in die Höhe oder sogar leicht darüber, je nach Börsenplatz. Das ist eine gute Nachricht, weil damit der übergeordnete charttechnische Aufwärtstrend ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...