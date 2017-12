Frankfurt - Der Kurs des Euro hat am Donnerstag deutlich zugelegt. Die Gemeinschaftswährung stieg am Nachmittag auf 1,1951 US-Dollar. Das ist der höchste Stand seit Ende November. In der Nacht hatte der Eurokurs noch unter 1,19 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat den Referenzkurs auf 1,1934 (Mittwoch: 1,1895) US-Dollar festgesetzt.

Noch deutlicher als der Euro legte der Franken zum US-Dollar zuu. Die hiesige Währung gewann zum Greenback im Vergleich zum Vorabend fast einen Rappen und notierte zuletzt knapp unter 0,98 CHF. Zum Euro legte der Franken auf knapp 1,17 von rund 1,1750 CHF am Vorabend ...

