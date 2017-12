28.12.2017 Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Die Erste Group Bank AG hat heute ihre 10,21% Beteiligung an der S Immo AG verkauft und hält somit keine Beteiligung mehr an der seit 1987 an der Wiener Börse notierenden Immobiliengesellschaft. Die rund 6,8 Millionen Aktien wurden von einer Tochtergesellschaft der RPR-Privatstiftung übernommen, die schon bisher zu den größten Gesellschaftern der S Immo AG gehörte. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Company im Artikel S...

