Drei Manager, drei Konzepte, drei Portfolios: Die Musterdepots zeigen, wie man mit Timing und Strategie den Markt schlagen kann. Der Dax pendelt um die 13.000er-Marke. Sönke Niefünd blickt bereits auf 2018.

Das Redaktionsdepot: Ulf Sommer, Handelsblatt

Der Dax pendelt auch in den letzten Tagen des Jahres willkürlich auf und ab, so wie an den meisten Handelstagen 2017. Eines scheint jetzt sicher: Der Leitindex steigt das sechste Jahr in Folge. Das gab es noch nie, zumindest nicht, seitdem es den Dax gibt, also seit 1988. Kurz davor, 1980 bis 1986 waren deutsche Aktien, wie sie im Dax abgebildet sind, sieben Jahre lang ununterbrochen gestiegen. Vermutlich war auch das ein wesentlicher Treiber, um in Deutschland einen Dax einzuführen. Seinen ersten Einbruch erlebte der Leitindex übrigens nach dem Mauerfall: 1990 verlor er 22 Prozent.

Das Social-Trading-Depot: Alexander Kovalenko, Bayerische Vermögen

Wegen der fehlenden Renditen bei den Sparanlagen gepaart mit der Unbeliebtheit von Aktien erlebt man derzeit in der Bundesrepublik ...

Den vollständigen Artikel lesen ...