Boeing verhandelt mit dem brasilianischen Unternehmen Embraer über eine Fusion. Die brasilianische Regierung ist nicht begeistert - und könnte den Plänen der Flugzeugbauer einen Strich durch die Rechnung machen.

Brasilien will nach den Worten seines Verteidigungsministers die Kontrolle über den von Boeing umworbenen Flugzeugbauer Embraer behalten. Kein Land in der Welt würde seine Kontrolle über ein solches Unternehmen aufgeben, sagte Minister Raul Jungmann am Donnerstag. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...