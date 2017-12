(neu: Schlusskurse)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von Ceconomy sind am Donnerstag auf den höchsten Stand ihrer noch jungen Börsengeschichte gestiegen. Mit in der Spitze 12,57 Euro überboten sie am Vormittag ihr bisheriges Hoch, das sie vor zehn Tagen erreicht hatten. Zum Ende des Handels stand für die Aktien ein Plus von knapp 4 Prozent auf 12,24 Euro zu Buche. Ins Blickfeld waren sie wegen des Todes des Media-Markt-Mitbegründers Erich Kellerhals gerückt.

"Wir können bestätigen, dass Herr Kellerhals am 25. Dezember im Kreise seiner Familie verstorben ist", sagte ein Sprecher seiner Vermögensverwaltung Convergenta am Donnerstag. Kellerhals wurde 78 Jahre alt. Als Minderheitsgesellschafter an der Media-Saturn-Gruppe befand er sich in einer Dauerfehde mit Ceconomy und dem Metro-Konzern, zu dem Ceconomy einst gehörte. Im Kern ging es darum, wer bei der Elektronikmarktkette das Sagen hat.

Der Analyst Volker Bosse von der Baader Bank bezeichnete die Meldung über das Ableben von Kellerhals als "tragisch". Die Frage ist nun, wie es mit seinen Anteilen an der Media-Saturn weitergehen wird. Dem Experten zufolge hat Kellerhals zuvor bereits betont, dass Convergenta im Falle seines Todes weiterhin für seine Rechte kämpfen werde.

Bosse sieht aber dennoch eine gestiegene Wahrscheinlichkeit, dass die langjährigen Konflikte nun eher früher als später gelöst werden können. Letztlich hält er es für möglich, dass die Minderheitsanteile von Ceconomy übernommen werden. Weitere Analysten hatten ein Ende des Disputs zuletzt schon als entscheidend für die Bewertung und Flexibilität von Ceconomy bezeichnet./tih/bek/he

ISIN DE0007257503

AXC0163 2017-12-28/18:07