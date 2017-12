ZÜRICH (Dow Jones)--Mit kleinen Verlusten hat die Börse in der Schweiz am vorletzten Handelstag des Jahres geschlossen. Das Geschäft sei weiter abgeflaut, hieß es von Teilnehmern. Demzufolge blieben auch die Kursbewegungen bei den Einzelwerten gering, alle Aktien im SMI bewegten sich um weniger als 1 Prozent nach oben oder unten. Der unerwartet starke US-Einkaufsmanagerindex aus der Region Chicago beeinflusste die Kurse aber kaum. Etwas Druck auf den Markt kam vom Franken, der gegen Euro und Dollar vorrückte. Allerdings befindet er sich noch immer nach der schwachen Entwicklung im Gesamtjahr auf relativ niedrigem Niveau. Für die Exportwirtschaft der Schweiz ist eine zu starke heimische Währung eine Belastung. Der SMI verlor 0,3 Prozent auf 9.406 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 16 Kursverlierer und 3 -gewinner gegenüber, unverändert schloss 1 Aktie. Umgesetzt wurden 19,91 (zuvor: 26,25) Millionen Aktien.

Die drei Indexschwergewichte waren nach der Vortagesstärke diesmal keine Stütze für den Markt. Novartis und Nestle lagen leicht im Minus, Roche legten minimal zu. Auf Jahressicht haben sich die drei Giganten des Schweizer Markts unterschiedlich entwickelt. Nestle und Novartis liegen mit plus 18 bzw 16 Prozent etwas vor dem SMI (+15 Prozent), während Roche mit plus 10 Prozent darunter blieben.

Eine größere Bewegung gab es am Donnerstag bei Richemont, die 0,8 Prozent verloren. Die Titel hatten am Vortag zugelegt, nachdem Uhrenexportdaten der Vorwoche stark ausgefallen waren. Auf Jahressicht hat Richemont mit einem Aufschlag von 36 Prozent gut abgeschnitten. Etwas dahinter liegen Swatch mit einem Jahresgewinn von 28 Prozent. Zu den größeren Verlierern am Donnerstag gehörten ferner ABB, Adecco, Credit Suisse, Sika und Swiss Re, die alle 0,7 oder 0,8 Prozent nachgaben.

