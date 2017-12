Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am zweitletzten Handelstag vor dem Jahreswechsel nicht so recht auf Touren gekommen. Der Leitindex SMI schloss am Donnerstag in einem impulslosen Handel mit dünnen Umsätzen mit leichten Abgaben. Dabei bewegte er sich den ganzen Tag in einer engen Bandbreite von etwa 30 Zählern. Aus dem Handel hiess es dazu, dass viele Marktteilnehmer ihre Bücher nach wie vor geschlossen hätten, da sie in den Weihnachtsferien weilten.

Nach einem äusserst erfolgreichen Börsenjahr 2017 warten viele Investoren somit nun auf das neue Jahr. Am Berichtstag gelang es daher auch den wenigen Konjunkturdaten nicht, noch etwas Unterstützung oder Bewegung in den Markt zu bringen. So wirkte sich beispielsweise auch der überraschend starke Anstieg des Einkaufsmanagerindex aus Chigao nicht spürbar auf die Kurse aus.

Der Swiss Market Index (SMI) ging um 0,26% tiefer bei 9'405,80 Punkten aus dem Handel. Seit Jahresbeginn weist der Leitindex ein Plus von gut 14% aus (dividendenbereinigt +18%), weshalb 2017 als sehr gutes Börsenjahr in die Geschichte eingehen wird. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) sank um 0,28% auf 1'522,01 Punkte und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,23% auf 10'779,42 Zähler. Von 30 wichtigsten Titeln lagen am Ende 22 im Minus. Sieben schlossen unter positiven Vorzeichen und einer (LafargeHolcim) unverändert.

Bei den Blue Chips waren während des gesamten Handelstages Zykliker ...

