FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat am vorletzten Handelstag des Jahres unter der 13.000er Marke geschlossen. Es war das erste Mal seit dem 6. Dezember, dass der Leitindex zum Handelsende unter der psychologisch wichtigen Marke notierte. Die Hoffnung auf eine Jahresendrally hat sich damit zerschlagen. Am Freitag findet nur noch eine bis 14.00 Uhr verkürzte Sitzung statt. Gedrückt wurde der DAX in erster Line vom starken Euro, der deutlich über 1,19 Dollar notierte und den höchsten Stand seit Ende November erreichte.

Im übrigen verlief das Geschäft wie meist "zwischen den Jahren" impulsarm und flau. Im späten Geschäft sackte der DAX bei geringen Umsätzen deutlicher nach unten ab, nachdem er zuvor lediglich leicht im Minus gelegen hatte. Der Index verlor schließlich 0,7 Prozent auf 12.980 Punkte. Dabei wurden bei Einzelwerten größere Verluste querbeet verzeichnet. Im DAX verloren Bayer, Beiersdorf, Deutsche Post, Deutsche Telekom, SAP und Siemens jeweils mehr als 1 Prozent.

Rechtsstreit von Ceconomy könnte beigelegt werden

Nach dem Tod von Media-Saturn-Mitbegründer Erich Kellerhals ist es den Analysten von Baader Helvea zufolge noch unklar, was dies für die Minderheitsbeteiligung in der Media-Saturn-Holding bedeuten wird. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Konflikt zwischen Ceconomy und Convergenta, der Vermögensverwaltungsgesellschaft von Erich Kellerhals, früher oder später beigelegt und der Minderheitsanteil von Ceconomy gekauft wird, sei gestiegen. Aus Sicht der Analysten dürfte jede Lösung dieses Problems vom Markt begrüßt werden. Für die Analysten ist die Aktie ein Kauf mit einem Kursziel von 13 Euro, an der Börse ging es für die Aktie im MDAX um 4 Prozent auf 12,24 Euro nach oben.

Buffett und Staatsfonds von Singapur stocken bei Lanxess auf

Auch die Lanxess-Aktie rückte vor. "Lanxess gehört zu den Unternehmen, die die Konsolidierung in dem Sektor mitgestalten", so ein Händler. Mit der Beteiligung von nun gut 5 Prozent an Lanxess habe der Value-Investor Warren Buffett bei der laufenden Konsolidierung im Sektor der Chemieunternehmen einen Fuß in der Tür. Gleichzeitig hat der Staatsfonds von Singapur mitgeteilt, dass er nun ebenfalls über 5 Prozent an dem Unternehmen hält.

Momentan bietet Lanxess zusammen mit dem US-Investor Apollo für die Spezialchemiesparte von Akzo Nobel. Zudem vermeldete Lanxess, dass es im vierten Quartal zu einer außerordentlichen Belastung durch die US-Steuerreform komme, diese sich in den kommenden Jahren allerdings positiv auf den Cashflow auswirken werde. Lanxess legten um 1,8 Prozent zu.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 44,4 (Vortag: 46,0) Millionen Aktien im Wert von rund 1,86 (Vortag: 1,87) Milliarden Euro. Es gab 2 Kursgewinner, 27 -verlierer und 1 unveränderte Aktie.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.979,94 -0,69% +13,06% DAX-Future 12.975,00 -0,78% +13,44% XDAX 12.978,43 -0,67% +13,38% MDAX 26.212,20 -0,33% +18,13% TecDAX 2.524,35 -0,53% +39,33% SDAX 11.876,57 -0,14% +24,76% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 161,81 -55 ===

December 28, 2017 12:13 ET (17:13 GMT)

