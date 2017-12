Lieber Leser,

der Bitcoin-Kurs setzt seine Schwächephase auch in der zweiten Wochenhälfte fort. Grund für diese Schwäche sollen negative Neuigkeiten aus Südkorea sein. Mindestens ein Fünftel des gesamten weltweiten Transaktionsvolumens in Bitcoin entfällt auf das Land. Die südkoreanische Regierung erwägt eine Revision des Bitcoin-Handels und kündigte an, wenn notwendig Börsen zu schließen oder stark zu regulieren. Damit will sie laut ihren eigenen Angaben der irrationalen Spekulation entgegentreten. ... (David Iusow-Klassen)

