Gestoppte bzw. gedrehte Serien: voestalpine -1,16% auf 50,41, davor 6 Tage im Plus (4,77% Zuwachs von 48,68 auf 51), Polytec -0,63% auf 18,845, davor 5 Tage im Plus (4,78% Zuwachs von 18,1 auf 18,96), RBI +0,2% auf 30,27, davor 4 Tage im Minus (-1,66% Verlust von 30,72 auf 30,21), SBO -0,12% auf 85, davor 3 Tage im Plus (2,41% Zuwachs von 83,1 auf 85,1), Mayr-Melnhof -0,24% auf 122,7, davor 3 Tage im Plus (0,41% Zuwachs von 122,5 auf 123), Immofinanz 0% auf 2,1, davor 3 Tage im Plus (1,89% Zuwachs von 2,06 auf 2,1), DO&CO +2,2% auf 47,165, davor 3 Tage im Minus (-2,94% Verlust von 47,55 auf 46,15). Folgende Titel haben den Moving Average 100 gekreuzt:Linz Textil Holding 400 (MA100: 384,05, xU, davor 23 Tage unter dem MA100). Folgende Titel hatten einen Top3 ytd Platz bezogen auf...

