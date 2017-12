Martigny (ots) - Am 19. Dezember haben Hacker eine externe

Plattform der Groupe Mutuel angegriffen. Unter einer falschen

Identität haben sie Computerdateien gestohlen. Zu keinem Zeitpunkt

war das interne IT-System der Groupe Mutuel, auf dem die Daten ihrer

rund 1,4 Millionen Kunden gespeichert sind, in Gefahr. Die Groupe

Mutuel hat bei der Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis Strafanzeige

gegen Unbekannt erstattet. Es können derzeit keine weiteren

Erklärungen zu diesem Zwischenfall gegeben werden.



Am 19. Dezember sind Hacker unter einer falschen Identität auf

eine externe Plattform - ePremium Health - eingedrungen. Diese

Plattform ist für das Verkaufsnetz der Groupe Mutuel zur Erstellung

von Offerten und Versicherungsanträgen bestimmt.



Unmittelbar nach Feststellung des Angriffs wurden alle Massnahmen

ergriffen, um das Eindringen zu beenden. Die enge Zusammenarbeit der

zuständigen Dienststellen hat es ermöglicht, den Angriff sofort zu

stoppen und ergänzende Sicherheitsmassnahmen umzusetzen. Die

Identifizierung der betroffenen Dokumente läuft. Weitere

Informationen werden ab dem 4. Januar 2018 auf unserer Website

aufgeschaltet.



Zu keinem Zeitpunkt war das interne IT-System der Groupe Mutuel,

auf dem die Daten ihrer rund 1,4 Millionen Kunden gespeichert sind,

in Gefahr. Es wurden keine Verwaltungsdaten (z. B.

Versicherungspolicen, medizinische Berichte, Prämienrechnungen,

Kostenbeteiligungsrechnungen) gestohlen.



Massnahmen zum Schutz der betroffenen Personen



Die Identifizierung der betroffenen Dokumente läuft. Weitere

Informationen werden ab dem 4. Januar 2018 auf unserer Website

aufgeschaltet.



Strafanzeige



Nach dem Hackerangriff auf ihre externe Plattform hat die Groupe

Mutuel bei der Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis Anzeige gegen

Unbekannt eingereicht. Es können derzeit keine weiteren Erklärungen

zu diesem Zwischenfall gegeben werden.



Originaltext: Groupe Mutuel

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100000969

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100000969.rss2



Kontakt:

Christian Feldhausen

Mediensprecher

Senior Expert



Tel. 058 758 48 72

Mobile 079 505 90 73

Fax 058 758 31 29

www.groupemutuel.ch