Das Parlament in Italien ist aufgelöst, der Wahlkampf beginnt. In den Umfragen führt eine Partei, die alles blockieren will. Profitieren könnte ausgerechnet ein alter Bekannter: Silvio Berlusconi.

Ein weiteres großes EU-Land wird auf unabsehbare Zeit von einer geschäftsführenden Regierung gelenkt: In Italien hat Staatspräsident Sergio Mattarella wie vorgesehen das aktuelle Parlament aufgelöst und damit den Prozess zur Neuwahl angestoßen. Als Wahltermin wird der 4. März gehandelt. Das bisherige Parlament war im Februar 2013 gewählt worden.

Die Regierungsbildung nach der Wahl könnte noch komplizierter werden als in Deutschland. Denn in den Umfragen liegt die Spaßpartei "Fünf Sterne" vorne. Will man sie mit deutschen Parteien vergleichen, finden sich Parallelen zu den Programmen von AfD und Linkspartei. In ihrer Ernsthaftigkeit liegt sie aber eher auf dem Niveau der "Partei" des Satirikers und EU-Abgeordneten Martin Sonneborn. "Fünf Sterne"-Spitzenkandidat Luigi Di Maio wurde in einer TV-Castingshow ausgewählt. Er bewirbt sich zwar auf das Amt des Ministerpräsidenten, will aber keine Koalitionen eingehen.

Mit diesem Kurs kommt "Fünf Sterne" in der jüngsten Umfrage auf 29 Prozent - und damit auf ...

