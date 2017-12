Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Wien (pta012/28.12.2017/19:20) - S IMMO wurde über Rechtsvertreter informiert, dass die RPR Privatstiftung (Stifter und Begünstigter Ronny Pecik, geb. am 04.03.1962) mit Aktienkaufvertrag vom 28.12.2017 durch ihre indirekte Tochtergesellschaft Theos GmbH (gehalten über die direkte Tochtergesellschaft Luxury Living GmbH, künftig Theola Invest GmbH, FN 456014 i, und in weiterer Folge "Theola" genannt) 6.832.561 Aktien der S IMMO AG (i.e. rund 10,21 % des Grundkapitals der S IMMO AG) von der Erste Group Bank AG erworben hat und die RPR-Gruppe somit über ihre indirekten Tochtergesellschaften Theos GmbH, Everest Investment GmbH & Co KG und Pavus Immobilien GmbH & Co KG insgesamt 14.629.756 Aktien der S IMMO AG hält.



Ebenso wurde S IMMO informiert, dass die Familie Benko Privatstiftung über die von ihr kontrollierte SIGNA Holding GmbH mit den genannten Gesellschaften der RPR-Gruppe Vereinbarungen über die Finanzierung dieses Ankaufes mit Substanzgenussrechten der Theola und über Kaufs- und Verkaufsoptionen abgeschlossen hat. Nach diesen Kaufs- und Verkaufsoptionen hat die SIGNA Holding GmbH (i) vom 15. Jänner 2018 bis 15. Dezember 2019 das Recht, die von der Everest Investment GmbH & Co KG gehaltenen 2.443.770 Aktien der S IMMO AG, die von der Pavus Immobilien GmbH & Co KG gehaltenen 5.353.425 Aktien der S IMMO AG und den gesamten Geschäftsanteil an der Theola, welche indirekt über die Theos GmbH 6.832.561 Aktien der S IMMO AG hält, zu erwerben, und ist (ii) vom 30. September 2018 bis 30. Juni 2020 verpflichtet, auf gemeinsames Verlangen der Everest Investment GmbH & Co KG und der Pavus Immobilien GmbH & Co KG die von Ersterer gehaltenen 2.443.770 Aktien und die von Zweiterer gehaltenen 5.353.425 Aktien der S IMMO AG zu erwerben, sowie ist (iii) vom 15. Jänner 2020 bis 30. Juni 2020 verpflichtet, auf Verlangen der Theos GmbH die von dieser gehaltenen 6.832.561 Aktien der S IMMO AG und auf Verlangen der RPR Privatstiftung den von dieser gehaltenen gesamten Geschäftsanteil an der Theola, welche indirekt über die Theos GmbH 6.832.561 Aktien der S IMMO AG hält, zu erwerben.



