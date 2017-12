Nach dem Handel in einer engen Range am Mittwoch geriet der USD/JPY am Donnerstag unter Druck und rutschte auf ein neues Wochentief bei 112,65. Im Anschluss daran begab sich das Paar in eine Konsolidierungsphase und zeigte kaum eine Reaktion auf die makroökonomischen Datenveröffentlichungen aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Zuletzt notierte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...