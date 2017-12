NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag im US-Handel deutlich über der Marke von 1,19 Dollar gehalten. Der Kurs der Gemeinschaftswährung notierte zuletzt bei 1,1951 US-Dollar und damit auf dem höchsten Stand seit Ende November. Am Vortag hatte der Eurokurs noch unter 1,19 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,1934 (Mittwoch: 1,1895) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8379 (0,8407) Euro gekostet.

Die insgesamt günstigen Aussichten für das Wirtschaftswachstum in der Eurozone stützten den Euro. Die EZB sieht die Eurozone weiter auf Wachstumskurs. Der solide Wirtschaftsaufschwung in der Eurozone sollte sich weiterhin über Länder und Sektoren auf breiter Basis fortsetzen, hieß im Wirtschaftsbericht der EZB. Die Inflation dürfte mittelfristig auch gestützt durch ein schnelleres Lohnwachstum allmählich zunehmen./edh/jsl/he

ISIN EU0009652759

AXC0181 2017-12-28/20:56