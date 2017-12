FRANKFURT (Dow Jones)--Der Flugzeugbauer Airbus hat den fast 50 Milliarden Dollar schweren Deal über die Lieferung von Maschinen an Indigo Partners abgeschlossen. Wie Airbus am Donnerstag mitteilte, wurden 430 Flugzeuge der A320neo-Familie an die US-Private-Equity-Gesellschaft veräußert. In deren Portfolio befinden sich die Niedrigpreis-Fluglinien Frontier Airlines (USA), Jetsmart (Chile), Volaris (Mexiko) und Wizz Air (Ungarn). Der unterzeichnete Kaufvertrag folgt einer Absichtserklärung unter den Parteien, die auf der Dubai Air Show im vergangenen Monat angekündigt wurde. Der Auftrag setzt sich aus 274 Flugzeugen des Typs A320neo und 156 des Typs A321neo zusammen. Der Listenpreis beläuft sich auf 49,5 Milliarden Dollar.

December 28, 2017 14:58 ET (19:58 GMT)

