DZ Bank hebt Axa auf 'Halten'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Axa von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und den fairen Wert von 22 auf 25 Euro angehoben. Die Aktie des französischen Großversicherers habe 2017 im Vergleich zum Sektor enttäuschend abgeschnitten, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Umsetzung des Börsengangs in den USA sei zwar noch immer ein Unsicherheitsfaktor, der Zeitpunkt dafür erscheine aus aktueller Sicht jedoch günstig. Zudem sei das Papier vergleichsweise niedrig bewertet.

Baader Bank belässt Ceconomy auf 'Buy' - Ziel 13 Euro

MÜNCHEN - Die Baader Bank hat die Einstufung für Ceconomy nach dem Tod des Media-Saturn-Miteigentümers Erich Kellerhals auf "Buy" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Die Meldung sei tragisch, dürfte aber eine positive Kursreaktion nach sich ziehen, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Wahrscheinlichkeit steige, dass bestehende Konflikte eher früher als später gelöst werden: So könnte Ceconomy die die Minderheitsbeteiligung übernehmen.

