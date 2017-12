Stuttgart (ots) - Bankgeschäfte sind Vertrauenssache. Doch dieses Vertrauen geht verloren. Vor allem jüngere Menschen haben vielfach kein Problem damit, sensible Kontodaten Dienstleistern aus dem Internet zu überlassen, die neu am Markt sind und von denen nicht bekannt ist, wie seriös und verlässlich sie mit diesen Daten umgehen. Wenn dann noch dazukommt, dass sich Kunden über ihr traditionelles Kreditinstitut ärgern, ist die Bankverbindung schnell gekappt. Der vom Gesetzgeber vereinfachte Kontowechsel erleichtert diesen Schritt noch. Deshalb sollten Banken und Sparkassen jede Beschwerde ernst nehmen.



