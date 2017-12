TORONTO, ONTARIO -- (Marketwired) -- 12/28/17 -- The common shares of FinCanna Capital Corp. have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at thecse.com on the trading date.

FinCanna Capital Corp. is a royalty company for the licensed medical cannabis industry which invests in sizable and scalable best-in-class businesses. The Issuer's business objective is to provide capital solutions to companies in the medical cannabis industry with large scale potential, a highly skilled and experienced operator, which plan to produce high value, high demand licensed medical products or related products and services.

Les actions ordinaires de FinCanna Capital Corp. ont ete approuvees pour inscription a la cote du CSE.

Les documents d'inscription et de divulgation seront disponibles sur thecse.com a la date de negociation.

FinCanna Capital Corp. est une societe de redevances pour l'industrie du cannabis medical sous licence, qui investit dans des entreprises de premier ordre importantes et evolutives. L'objectif commercial de l'Emetteur est de fournir des solutions capitales aux entreprises de l'industrie du cannabis medical avec un potentiel important, un operateur hautement qualifie et experimente, qui projette de produire des produits medicaux sous licence a forte valeur ajoutee ou des produits et services connexes.

---------------------------------------------------------------------------- Issuer/Emetteur: FinCanna Capital Corp. ---------------------------------------------------------------------------- Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires ---------------------------------------------------------------------------- Symbol(s)/Symbole(s): CALI ---------------------------------------------------------------------------- Number of securities issued and 66 338 097 outstanding/ Titres emis et en circulation: ---------------------------------------------------------------------------- Number of Securities reserved for 29 757 243 issuance/ Titres reserves pour emission: ---------------------------------------------------------------------------- CSE Sector/Categorie: Life Sciences/Sciences biologiques ---------------------------------------------------------------------------- CUSIP: 31773B 10 5 ---------------------------------------------------------------------------- ISIN: CA 31773B 10 5 8 ---------------------------------------------------------------------------- Boardlot/Quotite: 500 ---------------------------------------------------------------------------- Trading Currency/Monnaie de CDN$/ $CA negociation: ---------------------------------------------------------------------------- Trading Date/Date du debut des Le 29 decembre/December 2017 negociations : ---------------------------------------------------------------------------- Other Exchanges/Autres marches: N/A ---------------------------------------------------------------------------- Fiscal Year end /Cloture de l'exercice April 30/le 30 avril financier: ---------------------------------------------------------------------------- Transfer Agent/Agent des transferts: National Issuer Services Ltd. ----------------------------------------------------------------------------

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com

Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'informations supplementaires, veuillez contacter le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel a l'adresse: Listings@thecse.com

