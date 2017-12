Immer mehr Deutsche sind in der gesetzlichen Krankenversicherung. Auch 2017 stieg die Zahl weiter an - auf 72,7 Millionen Menschen, so viele wie noch nie.

Die Zahl der gesetzlich Versicherten ist einem Bericht zufolge zum 1. Dezember 2017 auf das Rekordhoch von 72,7 Millionen gestiegen. Das sagte die Chefin des Krankenkassen-Spitzenverbandes, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...