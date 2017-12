US-Präsident Donald Trump hat China vorgeworfen, Lieferungen von Öl nach Nordkorea zu erlauben. Doch die chinesische Regierung bestreitet, die Uno-Handelsbeschränkungen missachtet zu haben.

US-Präsident Donald Trump hat China unzulässige Öllieferungen an Nordkorea vorgeworfen. Die Volksrepublik sei auf frischer Tat ertappt worden, twitterte Trump am Donnerstag offenbar in Bezug auf einen Bericht der südkoreanischen Zeitung "Chosun Ilbo", der zufolge chinesische Schiffe seit Oktober auf See rund 30 Mal Öl auf nordkoreanische Tanker umgepumpt haben. Er sei sehr enttäuscht, twitterte Trump. Wenn China weiter Öllieferungen an Nordkorea gestatte, werde es nie eine freundschaftliche Lösung geben.

Das chinesische Außenministerium hatte am Mittwoch erklärt, es habe keine Informationen über den Bericht. China halte sich aber strikt und vollständig an die Uno-Handelsbeschränkungen, die Nordkorea von der Weiterentwicklung ...

