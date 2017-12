MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die "Süddeutsche Zeitung" zur Bilanz der italienischen Regierung:

"Ein faires Urteil würde wohl lauten: ausreichend, mit einigen Sternstunden. Zunächst ist festzuhalten, dass es im Februar 2012 niemand für möglich gehalten hätte, dass der PartitoDemocratico durchregieren würde. Dafür erschien die Mehrheit, die er sich zusammenschusterte, zu schmal. Es gelang trotzdem, bis zuletzt. Paolo Gentiloni, Premier seit einem Jahr, regierte mit so ruhiger Hand, dass viele Italiener ihn am liebsten noch eine Weile behalten würden. Und wahrscheinlich ist dieser Wunsch gar nicht verwegen. Alle Prognosen deuten darauf hin, dass die kommenden Wahlen keine regierungsfähige Mehrheit bringen werden. Dann braucht es einen "traghettatore", einen Fährmann in der Rolle des Geschäftsführers. Gentiloni wäre eine ideale Besetzung."/be/DP/men

