VOLKSWAGEN - Volkswagen wehrt sich bis zum Äußersten, mit allen rechtlichen Mitteln, gegen noch mehr Aufklärung. Der in Wolfsburg ansässige Autokonzern hat nach Informationen von SZ, NDR und WDR das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe angerufen. VW will verhindern, dass ein auf Antrag von Aktionären gerichtlich bestellter Sonderprüfer, ein Wirtschaftsfachmann aus Düsseldorf, die Affäre untersucht. Der Sonderprüfer hat den Auftrag herauszufinden, was Vorstand und Aufsichtsrat von VW wann von den Manipulationen erfahren und ob sie ihre Pflichten verletzt haben. Volkswagen macht beim Verfassungsgericht geltend, das Unternehmen sei in seinen Grundrechten durch eine Entscheidung des Oberlandesgerichtes (OLG) Celle verletzt worden. Das OLG hatte im November auf Antrag dreier Aktionäre aus den Vereinigten Staaten einen Sonderprüfer eingesetzt und spricht von einer "andauernden Intransparenz" seitens des VW-Konzerns in der Abgasaffäre. (SZ S. 21)

ERGO - Einige Mitarbeiter der Ergo in Russland haben dem Düsseldorfer Versicherungskonzern einen Schaden im unteren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich beschert. Über mehrere Jahre hinweg sollen zwei lokale Geschäftsleiter, darunter ein Deutscher, und vier weitere Ergo-Beschäftigte Firmengelder unter anderem durch Autoschiebereien veruntreut haben. Zu diesem Ergebnis kommt der Abschlussbericht einer internationalen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. (FAZ S. 23)

NIKI - Im Verkaufsverfahren der insolventen Fluggesellschaft Niki zeichnet sich erneut eine überraschende Wende ab. Dem Vernehmen nach verhandelt Insolvenzverwalter Lucas Flöther eine mögliche Übernahme in den nächsten Tagen ausschließlich mit der British-Airways-Muttergesellschaft International Airlines Group (IAG). Die übrigen drei Bieter - Niki Lauda, Thomas Cook und Tuifly - wären damit aus dem Rennen. Flöther teilte am Donnerstag lediglich mit, dass die Verkaufsverhandlungen "für den Geschäftsbetrieb des Unternehmens vorerst exklusiv mit einem Bieter" fortgesetzt würden. Der vorläufige Gläubigerausschuss habe ihn dazu beauftragt, in den nächsten Tagen einen Kaufvertrag "endzuverhandeln". (SZ S. 17/Handelsblatt S. 20/FAZ S. 23)

ALITALIA - Das Ende der Legislaturperiode beschleunigt auch die Verhandlungen über den Verkauf der italienischen Airline Alitalia. Ursprünglich wollte die Regierung erst im April eine Entscheidung über den Zuschlag treffen. Nun erklärte Industrieminister Carlo Calenda in einem Interview mit der Mailänder Tageszeitung "Corriere della Sera", dass die Verhandlungen bereits Ende Januar, spätestens im Februar abgeschlossen werden sollen. Die Lufthansa wird als Favorit gesehen. (Börsen-Zeitung S. 7)

KRAUSS MAFFEI - Der Maschinen- und Anlagenbauer Krauss Maffei (KM) verliert nach und nach an Selbständigkeit. Dieser Eindruck entsteht, nachdem jüngst die Einverleibung von KM in eine börsennotierte Chem-China-Tochter bekanntgegeben wurde. KM-Chef Frank Stieler betont dagegen, Krauss Maffei bleibe ein deutsches Unternehmen mit Firmensitz in München. (FAZ S. 24)

December 29, 2017

