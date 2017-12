TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Am letzten Handelstag des Jahres überwiegen an den ostasiatischen Börsen die positiven Vorzeichen. Dazu tragen nicht zuletzt positive Vorgaben der Wall Street bei. In Tokio liegt der Nikkei-225-Index im späten Handel knapp im Plus bei 22.790 Punkten, obwohl der Yen zum Dollar nach wie vor fest tendiert. Für einen Dollar werden etwa 112,75 Yen gezahlt, im Tageshoch waren es knapp 113 Yen. Ein fester Yen ist negativ für exportorientierte japanische Unternehmen.

In Schanghai gewinnen die Kurse im Schnitt 0,1 Prozent und in Hongkong 0,3 Prozent. In Seoul bleibt die Börse am Freitag geschlossen; der Kospi hatte am Donnerstag um 1,3 Prozent zugelegt. Im ganzen Jahr 2017 summierte sich das Plus des südkoreanischen Leitindex auf fast 22 Prozent.

In Neuseeland, wo der Handel am Freitag bereits beendet ist, schloss der NZX-50 nach einer verkürzten Sitzung mit einem Minus von 0,1 Prozent. Allerdings hatte der Index am Donnerstag ein Rekordhoch erreicht. Im australischen Sydney ging es um 0,3 Prozent nach unten, doch bewegt sich der S&P-ASX-200 auf dem höchsten Stand seit zehn Jahren. Auf Jahressicht hat die australische Börse ein Plus von 7 Prozent eingefahren.

Gesucht sind in der ganzen Region Aktien der Rohstoffbranche, nachdem die Preise für Rohstoffe wie Öl und Kupfer zuletzt gestiegen sind. In Sydney ging es für die Aktien der Bergbaukonzerne Rio Tinto und BHP Billiton um 1,5 und 0,4 Prozent nach oben. In Tokio steigt der Kurs des unter anderem im Rohgeschäft tätigen Handelskonzerns Marubeni um 0,6 Prozent.

Knapperes Angebot stützt Ölpreise

Unterdessen legen die Ölpreise weiter zu. Sie profitieren von einem geringeren Angebot, nachdem Pipelines in der Nordsee und in Libyen vorübergehend stillgelegt werden mussten. Überdies macht der schwächere Dollar das in der US-Währung gehandelte Öl für Käufer aus dem Nicht-Dollarraum billiger. Das Barrel Brent verteuert sich um 0,7 Prozent auf 66,60 Dollar.

Der schwächere Dollar kommt auch dem Goldpreis zugute. Die Feinunze steigt um 0,1 Prozent auf 1.296 Dollar. Der Bitcoin erholt sich etwas von dem kräftigen Rücksetzer, den die Kryptowährung am Donnerstag erlebte. Der Kurs war zeitweise um rund 10 Prozent gefallen, nachdem Südkorea angekündigt hatte, Kryptowährungsbörsen zu schließen, um die ausufernden Spekulationen einzudämmen. Aktuell legt der Bitcoin um fast 5 Prozent auf 14.923 Dollar zu.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.065,10 -0,38% +6,42% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.789,92 +0,03% +19,23% 07:00 Kospi (Seoul) Geschlossen +21,76% 07:00 Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.299,82 +0,10% +6,32% 08:00 Hang-Seng-Index (Hongkong) 29.954,98 +0,31% +34,55% 09:00 Straits-Times (Singapur) 3.405,32 +0,18% +18,21% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.780,38 +0,07% +8,45% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,1945 +0,1% 1,1938 1,1943 +13,6% EUR/JPY 134,67 -0,1% 134,77 134,65 +9,5% EUR/GBP 0,8876 -0,1% 0,8888 0,8878 +4,1% GBP/USD 1,3458 +0,2% 1,3432 1,3450 +9,1% USD/JPY 112,73 -0,1% 112,89 112,76 -3,6% USD/KRW 1068,56 -0,2% 1070,56 1068,97 -11,5% USD/CNY 6,5182 -0,2% 6,5334 6,5350 -6,2% USD/CNH 6,5217 -0,2% 6,5318 6,5345 -6,5% USD/HKD 7,8204 +0,1% 7,8162 7,8157 +0,9% AUD/USD 0,7797 +0,0% 0,7795 0,7807 +8,1% NZD/USD 0,7099 +0,2% 0,7086 0,7096 +2,2% Bitcoin BTC/USD 14.890,58 4,49 14.392,62 14.338,20 1.520,22 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 60,31 59,84 +0,8% 0,47 +6,0% Brent/ICE 66,60 66,16 +0,7% 0,44 +13,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.295,98 1.294,78 +0,1% +1,20 +12,6% Silber (Spot) 16,86 16,86 -0,0% -0,00 +5,9% Platin (Spot) 927,00 928,50 -0,2% -1,50 +2,6% Kupfer-Future 0,00 3,29 0% 0 +30,1% ===

