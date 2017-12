FRANKFURT/SINGAPUR (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Freitag zugelegt. Am Morgen kostete ein Barrel (je 159 Liter) der Nordseesorte Brent mit Lieferung im März 66,61 US-Dollar. Das waren 45 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) mit Lieferung im Februar stieg um 44 Cent auf 60,28 Dollar.

Gestützt werden die Ölpreise durch einen Rückgang der Ölreserven in den USA. In der größten Volkswirtschaft der Welt sind die Lagerbestände an Rohöl zuletzt überraschend stark gesunken. Nach Angaben des amerikanischen Energieministeriums vom Vortag waren die Ölreserven in der vergangenen Woche um 4,6 Millionen Barrel auf 431,9 Millionen Barrel gefallen. Analysten hatten im Schnitt nur ein Minus von 3,8 Millionen Barrel erwartet./jkr/she

AXC0026 2017-12-29/07:32